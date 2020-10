Montero esonerato dalla Sambenedettese

TORINO – L’ex calciatore e difensore della Juventus Paolo Montero è stato esonerato dal suo ruolo di allenatore della Sambenedettese.

Per Montero è stata fatale la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Modena: “SS Sambenedettese comunica di aver sollevato Paolo Montero dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Samb ringrazia Montero per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento odierno sarà guidato da Flavio Giampieretti.”