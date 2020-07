Moggi: “Ronaldo protagonista, Dybala imprescindibile”

TORINO – L’ex dirigente Luciano Moggi ha parlato attraverso il suo editoriale per il giornale Libero.

“I bianconeri fanno lo scatto decisivo contro una Lazio priva dei suoi uomini migliori: Alberto, Leiva, Lulic, Marusic,Correa, Jony (tutti infortunati) e Lukaku, in tribuna per punizione, tutti giocatori che avevano reso competitivi i biancocelesti, anche nei confronti della stessa Juve, prima del lockdown. Vince comunque la Juve meritatamente, pur rischiando qualcosa sul finire, ma mette in mostra una quadratura non certamente perfetta sul piano del gioco (e per quanto riguarda i gol subiti: 36 sono troppi). Ronaldo è ancora protagonista, con al fianco un Dybala imprescindibile (migliore in campo) che oltre a fare gol riesce, con le sue magie, a mettere in condizioni gli altri di segnare. Dall’altra parte la squadra di Inzaghi, largamente rimaneggiata, non poteva fare di meglio. Si è difesa con ordine, anche se i due gol sono scaturiti da sbadataggini dei difensori, e ha messo in costante difficoltà la difesa bianconera con il suo goleador Ciro Immobile che prima colpisce un palo e poi va a segno su rigore.”

