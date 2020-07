Moggi: “Genoa-Juve? Non bisogna enfatizzare troppo”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Bianconera.

“Mi sono piaciuti i tre gol fatti contro il Genoa, era una partita da poco da parte degli avversari quindi bisogna considerare anche quello, ma restano i tre punti che fanno bene alla classifica. Chi mi è piaciuto? Bentancur è stato il migliore in campo, i tre gol sono stati di ottima fattura ma contro un avversario che non esisteva. Non bisogna tener conto di questa partita, non bisogna enfatizzare troppo questo risultato e soprattutto bisogna restare con i piedi per terra. Dybala si è ripetuto, Bentancur ha dato dimostrazione di qualità, Ronaldo ha fatto un gol strepitoso e poi c’è Douglas Costa che ha un sinistro che scrive. Sicuramente a partita in corso rende di più, i suoi scatti repentini mettono in crisi l’avversario”.

