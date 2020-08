Mirante: “Sono positivo al Covid, sto bene”

TORINO – L’ex portiere della Juventus oggi alla Roma Antonio Mirante è risultato positivo al Covid-19.

Questo il suo messaggio attraverso le sue Instagram Stories: “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno, sono risultato positivo purtroppo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene e non ho alcun sintomo , né febbre, né tosse, mi sento bene. E niente… Volevo dirvi che sono in isolamento e che spero di guarire presto e di iniziare prima possibile la preparazione con i miei compagni.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<