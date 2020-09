TORINO – Continua il casting degli attaccanti per la Juventus, che oltre a Suarez sta seguendo anche altri profili.

Uno di questi è quello della punta del Napoli Arkadiusz Milik, non convocato per le ultime due uscite dei partenopei e fuori dal progetto di Gattuso: il giocatore deve trovarsi una sistemazione, con De Laurentiis che non vuole fare sconti per la sua cessione, e la Juventus che non arriva ai 40 milioni richiesti dal presidente.