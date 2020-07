Milik: grande differenza tra domanda e offerta

TORINO – Uno degli obiettivi di mercato della Juventus sembra essere il calciatore del Napoli Arkadiusz Milik.

L’attaccante piace a Fabio Paratici e anche a Maurizio Sarri, e dovrebbe essere il sostituto di Higuain il prossimo anno. Dovrebbe perché Juventus e Napoli sono molto distanti dal chiudere l’affare, in quanto i partenopei vogliono 50 milioni cash, senza aggiunta di contropartite come proposto dalla Juventus, che non ha intenzione di spendere quella cifra.

