Milan-Juve, le statistiche del giorno gara

TORINO – Questa sera nella cornice di San Siro la Juventus Women affronterà il Milan nel big match della quarta giornata del campionato femminile.

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha presentato la sfida e le statistiche relative alla partita.

“Un’altra grande serata, un altro grande palcoscenico per le Juventus Women, che stasera scendono in campo nel big match della quarta giornata di Serie A femminile, contro il Milan, a San Siro. Appuntamento alle 20.45, live su Juventus Tv”

“Perfetto equilibrio nei tre precedenti di Serie A tra Milan e Juventus: un successo interno per entrambe le formazioni e un pareggio in casa delle rossonere della scorsa stagione.

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha la più bassa media punti in Serie A (1.3 a partita) – il Brescia l’altra con cui non arriva a 2 di media (1.5).

Nonostante le tre reti di media a partita (nove gol totali), questa è la stagione in cui il Milan ha segnato meno reti nelle prime tre giornate di Serie A (11 nel 2018/19 e 10 nel 2019/20).

La Juventus ha subito tre gol finora in campionato: nella scorsa stagione la quarta rete incassata arrivò alla 6ª giornata, proprio contro il Milan.

Il Milan ha il miglior attacco nella prima mezzora di gioco in questa Serie A (cinque gol), parziale in cui la Juventus non ha ancora incassato alcuna rete.

Milan (63%) e Juventus (62.1%) sono le due squadre con il più alto possesso palla medio registrato nel campionato in corso.

Juventus e Milan sono le due squadre con più tiri tentati (68 e 55), tocchi in area avversaria (88 e 87) e le due con meno tiri subiti totali (17 e 16) e nello specchio (sei e cinque).

Cristiana Girelli e Valentina Giacinti sono le due giocatrici che hanno tentato più tiri in questa Serie A (18 a testa) – tuttavia la centravanti bianconera ha segnato il doppio dei gol della rivale rossonera (4 v 2).

Giacinti (30) e Dowie (29) sono le due giocatrici di questa Serie A ad aver giocato più palloni nell’area avversaria – seguono in questa classifica Girelli (26) e Bonansea (22). o Barbara Bonansea è l’unica giocatrice capace di segnare più di una rete nelle sfide di Serie A tra Milan e Juventus: per lei due gol, grazie alla doppietta nel febbraio 2019.” (Juventus.com)