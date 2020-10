TORINO – Tegola per il Milan a poche ore dalla sfida in programma questa sera con la Roma deve affrontare la positività al tampone per il COVID di Hauge ma soprattutto di Donnarumma.

I due giocatori, e altri tre membri del gruppo squadra sono risultati positivi al COVID-19 ai test effettuati ieri sera prima della gara. Tutti sono asintomatici, ma sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e salteranno la sfida di questa sera.