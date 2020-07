Mihajlovic: “Il Club di Sky sembra Inter Channel, vergognoso”

TORINO – L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport criticando pesantemente l’emittente satellitare.

“Domenica abbiamo vinto con l’Inter con l’uomo in meno. Ho visto la trasmissione in cui si tolgono le giacche Sky Calcio Club, con quell’uomo piccolino che conduce, il marito della Parodi, non si è detto una parola del Bologna. Sembravate Inter Channel, si è parlato mezz’ora dell’Inter, mai una parola di merito al Bologna. È una vergona, questo non è giornalismo”.

