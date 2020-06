Mihajlovic: “Da Orsolini mi aspetto molto di più”

TORINO – Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Sampdoria.

“Orsolini? Se avessi avuto qualcuno in panchina lo avrei cambiato a fine primo tempo perché non mi stava piacendo. Poi è rimasto in campo e ha fatto gol. L’impegno c’è stato ma quello è il minino, da lui mi aspetto di più, giocate, passaggi, non rischia quanto deve rischiare. Se cresce è un giocatore meraviglioso così come Barrow. Abbiamo una squadra giovane e brava, ora vediamo in queste ultime partite cosa succede. Sono fortunato di avere un gruppo così”.

