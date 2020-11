Messi: “Sono stanco di essere sempre il problema di tutto al Barcellona”

TORINO – Continua il caos in casa Barcellona, con il capitano e numero 10 Lionel Messi che è tornato a parlare dopo il 4 settembre, ultima volta in cui aveva parlato per annunciare la sua permanenza a Barcellona.

La Pulce si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa e ha risposto alle affermazioni dell’ex agente di Griezmann che a France Football ha dichiarato come il numero 10 controlli tutto al Barcellona. Secca la riposta della Pulce, molto seccata dalle affermazioni: “Sono stanco di essere sempre il problema di tutto al Barcellona”. Queste le sue parole, che preannunciano un addio ormai certo a fine stagione.