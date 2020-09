Messi saluta Suarez: “Non meritavi di essere trattato così, ma non mi meraviglio più di niente”

TORINO – L’ex attaccante del Barcellona Luis Suarez, dopo essere stato corteggiato dalla Juventus, si è accasato all’Atletico Madrid.

Lionel Messi ha voluto salutare pubblicamente il suo ormai ex compagno di squadra attraverso un post sul suo profilo Instagram, mandando anche una frecciata al Barcellona.

“Quanto sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te, sia in campo che fuori. Ci mancherai tantissimo. Sono passati tanti anni, tanti compagni, pranzi e cene… Tante cose che non si potranno mai dimenticare, tutti i giorni insieme. Sarà strano vederti con un’altra maglia indosso e soprattutto affrontarti da avversario. Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti della storia di questo club, uno di quelli che ha realizzato cose incredibili sia a livello personale che collettivo. E non essere buttato fuori come hanno fatto. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende più. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti voglio bene, a presto amico.”