TORINO – Sembra essere definitivamente finita la telenovela legata al futuro dell’attaccante argentino Lionel Messi.

Il giocatore, dopo giorni di tira e molla con il Barcellona, ha comunicato di aver deciso di rimanere un’altra stagione in blaugrana: Messi ha infatti comunicato che l’unico modo per andarsene sarebbe stato quello di iniziare una battaglia legale, che non ha voluto avviare contro il club della sua vita. Questa sarà comunque la sua ultima stagione in Spagna.