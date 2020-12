Mertens, infortunio e Supercoppa a rischio

TORINO – Brutta tegola in casa Napoli durante la partita persa poi contro l’Inter per 1-0 grazie al rigore di Romelu Lukaku, che ha visto anche l’espulsione di Lorenzo Insigne.

Dries Merten è infatti uscito in lacrime dal prato di San Siro dopo l’infortunio alla caviglia, come le sue condizioni che verranno valutate nella giornata di oggi. In casa Napoli c’è apprensione, sia per le prossime partite che per il lungo termine, con il giocatore che potrebbe saltare anche la Supercoppa contro la Juventus.

