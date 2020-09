TORINO – La Juventus si è vista offrire dal procuratore Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, Adama Traorè.

L’esterno di fascia in scadenza nel 2023 con il Wolverhampton, che ha deciso di lasciare dopo due stagioni in cui è stato autore di 7 gol in 90 partite, sarebbe stato offerto ai bianconeri dal procuratore: il problema sono le richieste dei Wolves, che chiedono non meno di 70 milioni per far muovere il giocatore.