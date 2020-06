Meluso: “Non andremo a Torino in gita”

TORINO – Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno.

“La Juve? La affronteremo consapevoli dell’enorme difficoltà del nostro compito, ma anche decisi a giocarci le carte a nostra disposizione, a dispetto delle assenze. Alcuni addetti ai lavori sostengono che il nostro campionato inizierà contro la Sampdoria, ma nessuno di noi la pensa così. Vogliamo provare a fare punti anche in una partita sulla carta proibitiva, come quella con i bianconeri. Se non ci riusciremo, ci concentreremo sulla sfida successiva. Abbiamo già pareggiato contro i campioni d’Italia, il Milan e l’Inter, centrando un grande successo a Napoli. Pertanto, non andremo certo a Torino in gita”.

