McKennie: buona la prima

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera al suo esordio in campionato contro la Sampdoria con un netto 3-0.

Tante novità ieri nei bianconeri, vuoi per gli infortuni vuoi per glie sperimenti tattici di Pirlo, con il nuovo giocatore bianconero Weston McKennie autore di una grande partita: l’americano è stato schierato titolare da Andrea Pirlo e ha morso il centrocampo blucerchiato dimostrandosi un grande interditore ma anche un ruba palloni come non se ne vedevano da tempo a Torino.