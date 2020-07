TORINO – Il calciatore del PSG Kylian Mbappè ha parlato intervistato dai microfoni di beIn Sports.

“Resterò al PSG per il quarto anno consecutivo, faccio parte di questo progetto. L’anno del 50° anniversario del club è molto importante per la società e per i tifosi, quindi rimarrò qua succeda quel che succeda. Proverò a regalare alla nostra gente tanti trofei, dando il meglio di me stesso sul campo.”

