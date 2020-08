Mbappé: “Io e Neymar siamo migliorati, siamo molto contenti di essere in finale”

TORINO – Il calciatore del PSG Kylian Mbappè ha parlato intervistato dopo la vittoria contro il Lipsia che ha garantito ai francesi la finale di Champions League.

“Siamo molto contenti di essere in finale. Sinceramente dopo l’infortunio contro il Saint-Etienne pensavo di essere finito. Di aver terminato la mia stagione. Ho pianto tutta la notte ma ho cercato di non mostrarmi debole agli altri. Ora penso solo a domenica: voglio vincere la Champions League.”

“Chi tra Lione e Bayern Monaco? Mi piacerebbe il Lione perché è una squadra francese. Sarebbe un evento speciale. Se sarà Bayern Monaco andrà bene comunque. Sarà una partita difficile”.

“Io e Neymar siamo migliorati. Abbiamo capito che per vincere abbiamo bisogno dei compagni. Solo così si può andare avanti in queste competizioni. Non dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi.”

