TORINO – La Juventus scenderà in campo venerdì sera contro il Lecce tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Dopo la vittoria a Bologna, la squadra di Maurizio Sarri vuole continuare la sua marcia, e per farlo dovrà battere i giallorossi. In vista della partita, Sarri sta provando Matuidi come terzino, e il suo impiego nel ruolo dovrebbe essere quasi sicuro vista l’assenza di De Sciglio, Danilo e Alex Sandro.

