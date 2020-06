TORINO – La Juventus arriva alla sfida con il Lecce di domani sera con alcuni problemi sulle fasce.

L’unico terzino disponibile, anche lui adattato, è Juan Cuardado, che domani sera dovrebbe agire sulla fascia destra. A sinistra Maurizio Sarri dovrebbe schierare Matuidi, l’unico in grado di ricoprire Il ruolo in questa fase di emergenza per i bianconeri.

