Matuidi: “Griezmann? Troverà la sua dimensione con il Barcellona”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus oggi all’Inter Miami Blaise Matuidi, ha parlato intervistato dai microfoni di beIN Sports della sua nazionale.

“Credo che tutti siano consapevoli che Griezmann a Barcellona non sarà mai lo stesso giocatore che si ammira con la nazionale francese sino a che non sarà schierato nel suo ruolo naturale. L’importante però è che lui sappia adeguarsi. Da quelle parti gioca un certo Messi, una presenza assai ingombrante, ma sono certo che alla lunga Antoine sarà in grado di ritagliarsi uno spazio importante in un top club perché questo è il segno distintivo che contraddistingue i grandi campioni. Sono assolutamente certo che in breve tempo Griezmann troverà la sua dimensione e darà il meglio di sé anche in Catalogna.”