Martinez: “Inter-Napoli da Scudetto? Presto, Juventus e Milan sono attrezzate”

TORINO – Il Commissario Tecnico della Nazionale belga Roberto Martinez ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss della Serie A e della sfida tra Napoli e Inter.

“Non sarà solo una sfida tra Lukaku e Mertens. E poi è troppo presto per dire se sarà un duello da Scudetto visto che per la vittoria del campionato ci sono tante squadre, oltre al Napoli e ai neazzurri. Juventus e Milan sono attrezzate per arrivare fino in fondo. Dries e Romelu però innalzano il livello dei rispettivi club.”

