Marotta: “Tonali? Ancora non ci siamo confrontati”

TORINO – Il dirigente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Il direttore sportivo ha parlato del centrocampista deL Brescia Sandro Tonali, finito nel mirino di molte squadre italiane e estere, ma sul quale l’Inter sembra essere in vantaggio, anche per la volontà del giocatore: “Tonali piace non solo a me ma a tantissimi italiani esperti di calcio. Ma oggi è un giocatore del Brescia e non ci siamo ancora confrontati nonostante gli ottimi rapporti con Cellino”.

