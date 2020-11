Marotta: “Stiamo creando un progetto a lungo termine intorno ad Antonio Conte”

TORINO – Il dirigente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato durante l’assemblea degli azionisti dell’Inter, sul futuro della società e sul tecnico nerazzurro Antonio Conte.

“Quella che si è conclusa lo scorso 21 agosto è stata indubbiamente la stagione più difficile del mondo dello sport. Solamente le due guerre mondiali avevano avuto effetti così sconvolgenti. Ma la Serie A sospesa per decreto del Governo è un evento unico nella storia del nostro calcio, che non ha precedenti. La stagione 2019/20 per l’Inter ha sancito il principio di un nuovo cammino. Fin dall’inizio l’obiettivo chiaro che ci eravamo prefissi era quello di consolidare il progetto sportivo che la proprietà aveva delineato con lungimiranza e competenza. Creare un modello su basi solide che ci dovrà consentire di tornare alla vittoria nel tempo attraverso un percorso di crescita continua e graduale.”

“Abbiamo affidato la guida tecnica ad Antonio Conte, uno dei migliori allenatori del mondo, che ha da subito plasmato il gruppo nella mentalità, nel senso di appartenenza e garantito qualità di prestazioni e continuità di risultato. Il campionato si è dovuto drammaticamente arrestare per oltre tre mesi. Il lockdown ha rappresentato una difficoltà immensa per i club, ancora di più per il nostro, impegnato in un percorso di costruzione e di crescita che si è interrotto. Con coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio abbiamo ripreso il nostro percorso che si è concluso con la conquista del secondo posto in campionato con 82 punti in classifica, mai così tanti dal 2009/10, anno del triplete, con la miglior difesa del campionato e il secondo miglior attacco. Anche se il nostro percorso in Europa è stato avvincente, abbiamo regalato a tutti i tifosi interisti un mese di agosto di grande emozioni, riportando l’Inter a disputare una finale di Coppa europea dopo dieci anni. Stiamo creando un progetto a lungo termine intorno ad Antonio Conte, con cui abbiamo visto i risultati sportivi e valoriali.”