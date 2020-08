Marotta: “Conte? C’è unità d’intenti e attaccamento alla società”

TORINO – Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Le parole di Conte dopo l’Atalanta? Devo dire che sabato si è concluso un capitolo importante, un campionato anomalo per le difficoltà registrate. C’è unità d’intenti e attaccamento alla società, cercando di rispettare gli obiettivi della proprietà. Margini per andare avanti insieme con Conte? Ieri Conte ha parlato all’Ansa in modo esplicito, atteniamoci a ciò che ha detto perché è una dichiarazione molto chiara. Sorpreso dalle sue parole? Chi è nel calcio sa che queste dinamiche fanno parte del gioco, conviviamo con questo modo, non c’è alcuna presa di posizione da parte nostra. In questo momento è importante essere concentrati su questa serata importante per il futuro della stagione e dell’Inter. Possibile rimettere a posto le cose con tecnico? Tutte le componenti della società, dalla proprietà che anche ieri ha avuto un colloquio con Conte, mirano a raggiungere gli obiettivi e a togliersi soddisfazioni. Sono unità d’intenti da registrare, in questi giorni la preparazione si è svolta nel migliore dei modi.”

