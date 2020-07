Marotta: “Abbiamo fatto una disamina del momento con Conte. Nelle ultime giornate daremo il massimo”

TORINO – L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta Ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“ Ci siamo fermati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina del momento, ma soprattutto per esprimere la nostra amarezza, il nostro sconforto, il nostro disappunto per una vittoria che poteva essere alla portata”.

CONTE – “Conte ha già iniziato a pensare a giovedì. E’ molto arrabbiato, ma la sua critica serve a far capire un personaggio e un uomo che vuole ottenere molto di più da se stesso e dalla squadra.”

CAMPIONATO – “Mancano otto giornate, dovremo dare il massimo. Abbiamo subito solo quattro sconfitte, che possono essere tante o poche. Tante per quello che l’Inter rappresenta, poche se paragonate al nostro percorso di crescita”.

EUROPA LEAGUE – “Tentare sicuramente, non sappiamo lo stato di forma delle altre squadre ma dobbiamo crederci. Direi partecipiamo per vincere ed è già una grande cosa”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<