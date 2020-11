Marchisio: “Sindaco di Torino? Preferisco contriuire da normale cittadino”

TORINO – L’ex giocatore e centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Uno, sulla sua presunta candidatura a sindaco di Torino.

“Più facile parlare di politica o omosessualità nel calcio? Sicuramente di politica, per fortuna qualcuno anche nel calcio inizia a parlare di omosessualità. Io sindaco di Torino? Preferisco dare il mio contributo da semplice cittadino. Si parla tantissimo di responsabilità, dobbiamo prendercele tutte. Calciatori tutti di centrodestra? Non ci si etichetta quasi mai, come dovrebbe essere in questo momento difficile avendo un bene comune.”