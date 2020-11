Marchisio fa gli auguri a Del Piero: “Una leggenda vivente”, poi si emoziona

TORINO – Attraverso i suoi canali social, l’ex centrocampista e numero 8 della Juventus Claudio Marchisio ha voluto fare gli auguri ad Alessandro Del Piero.

Il post del Principino, mai banale nei suoi messaggio social, ha commosso e suscitato grandi reazioni:

“In questo momento così difficile per tutti, molti di noi cercano ricordi e foto di eventi ad ognuno molto importanti.

Io non posso che legarmi TANTO a questa foto per vari motivi, come per esempio:

1) Perché sto parlando di @alessandrodelpiero

2) Perché per me questa foto vale, ad oggi, quanto la mia esperienza come calciatore e come uomo

3) Perché in questa foto,poco prima, realizzo uno dei gol piú belli e difficili della mia carriera

Quarto ed ultimo, perché oggi è il compleanno di una leggenda vivente, come calciatore ma soprattutto come uomo dove IO ho una stima immensa.

Tanti auguri Ale”

Molti sono stati i commenti dei sostenitori bianconeri e non, con Marchisio che ha voluto rispondere ad un tifoso che sottolineava la commozione per i suoi post sulla Juventus: “ogni volta che parlo della Juve mi emoziono” la riposta dell’ex giocatore, che ha ancora una volta confermato il suo attaccamento ai colori bianconeri.