Marchisio: “Chiellini? Dovrà lavorare ogni giorno per migliorarsi”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia.

“Non sono sorpreso che Chiellini sia tornato a fare quello che faceva prima, pressare, anticipare. In realtà lo ha sempre fatto, dopo infortuni importanti ci vuole sempre del tempo per ritrovare un po’ di continuità. Adesso è ritornato con questa prima partita, dovrà lavorare ogni giorno per migliorarsi, ma lui lo sa. E adesso inizia una nuova stagione per lui”