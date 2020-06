TORINO – La Juventus è tornata ieri sera in campo per la ripresa della Serie A, vincendo a Bologna per 0-2.

I gol sono stati siglati da Cristiano Ronaldo su rigore e da Paulo Dybala, autore di uno splendido sinistro a giro. A celebrare il gol della Joya ci ha pensato anche Claudio Marchisio che attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato una foto del numero 10 con scritto: “L’unica maschera che non vedevamo l’ora di tornare ad indossare”.