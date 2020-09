Marchegiani: “Juve troppo lenta e senza soluzioni in avanti”

TORINO – L’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Juventus e Roma.

“Pirlo ha provato a rimettere la stessa squadra della scorsa settimana, cambiando alcuni giocatori e rendendola più offensiva rispetto alla gara con la Sampdoria. Secondo me non è andato bene Cuadrado a sinistra, non per una partita particolarmente sottotono, ma per il fatto di giocare prevalentemente col destro, non riusciva ad allargare il gioco. Il lavoro che ha fatto Frabotta contro la Sampdoria e negli ultimi minuti oggi quando è entrato, cioè di spingere allargando il gioco, Cuadrado non riusciva a farlo. Questo è stato uno dei problemi. Un altro problema è stato un possesso palla troppo lento e senza soluzioni di costruzione vera del gioco, la Juve ha tirato in porta solo per merito di Ronaldo in tutti e 90 i minuti”