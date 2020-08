Marchegiani: “Champions? Se la Juventus ritrova la condizione può arrivare in fondo”

TORINO – L’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano Il Tempo.

“In Champions non ho una favorita. Se fosse stato un momento normale, avrei detto Manchester City, ma in questo momento il Bayern Monaco potrebbe essere la squadra che ha le maggiori possibilità. In ogni caso faccio il tifo per le italiane, se la Juventus ritrovasse la condizione psicofisica migliore, potrebbe anche arrivare in fondo. In Europa League la favorita è il Manchester United, ma se le italiane dovessero passare questo turno, che secondo me rappresenta un ostacolo significativo, potrebbero diventare a loro volta favorite insieme ai Red Devils”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<