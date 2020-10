Marcelo verso la rescissione con il Real Madrid

TORINO – La Juventus continua a tenere d’occhio il mercato alla ricerca di occasioni in vista del mercato di gennaio, ma anche della prossima stagione, quando continuerà la rivoluzione iniziata quest’anno.

Stando a quanto riporta la stampa spagnola infatti, il terzino del Real Madrid Marcelo non sarebbe più contento in Spagna, e starebbe pensando di risolvere a fine stagione il suo contratto in scadenza nel 2022. Il giocatore si libererebbe a zero, con la Juventus che continua a pensare di ingaggiarlo.