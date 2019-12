Manduzkic, addio con polemica

TORINO – La telenovela Mario Mandzukic è finita: il croato è un calciatore dell’Al-Duhail. La storia tra le parti però non si è conclusa nel migliore dei modi. Il centravanti, infatti, ha deciso di dire addio alla sua ex squadra tramite un post su Instagram, postando una foto e un lungo messaggio. Qui si sofferma a ringraziare compagni di squadra, tifosi, Allegri, Marotta … e basta, nessuna menzione per Sarri, Paratici o Agnelli, considerati gli artefici della sua partenza. Nel post aggiunge anche che questi ultimi mesi non abbiano condizionato l’affetto per questa società che negli ultimi 4 anni e mezzo gli ha dato tanto.