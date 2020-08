TORINO – La Juventus e l’Udinese stanno trattando per la permanenza di Rolando Mandragora in bianconero.

La Juventus vanta infatti per questa stagione in diritto di ricompra sul giocatore, che però il club friulano vorrebbe rimandare alla prossima: la Juventus sembra d’accordo, anche perché il giocatore deve recuperare dall’infortunio, e sembra orientata a lasciare Mandragora per un altro anno con i bianconeri di Udine.