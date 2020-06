Mancini: “Mi aspetto una finale equilibrata”

TORINO – Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

RECORD – “Se deve succedere, mi fa piacere che sia uno come Gigi a raggiungermi nelle coppe vinte.”

JUVE-MILAN – “Dopo la lunga inattività, ci vorranno almeno 5-6 partite prima che le squadre recuperino il loro vero calcio.”

FINALE – “Mi aspetto una partita molto aperta ed equilibrata e non solo perché le finali sono partite particolari. Me l’aspetto perché il Napoli è forte, molto forte, più di quanto dica la classifica di campionato.”

SARRI – “Prendere una squadra che vince da tanti anni e tenerla davanti a tutti non è facile come sembra. Ha trasmesso le sue idee e si vedono. Il palleggio è più solido, meno verticale. La squadra lo segue.”

RONALDO – “Mi convince di più quando parte da sinistra; trova più libertà per il tiro. Ma i fuoriclasse come lui, trovano sempre la posizione giusta in campo.”

