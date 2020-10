Mancini ad Immobile su Twitter: “Segnerai contro la Polonia”

TORINO – Un bell’episodio per il nostro calcio: dopo il pareggio di ieri sera contro l’Olanda a Bergamo, il commissario tecnico Roberto Mancini ha voluto mettere fine alle polemiche. Infatti, molti giornalisti si sono scagliati contro Ciro Immobile per il mancato gol durante la partita, accusandolo di segnare poco in Nazionale. A prendere le difese del bomber della Lazio è stato un suo vecchio avversario nei Derby di Roma, l’ex giallorosso Alessandro Florenzi: molte le polemiche sul web e sui social, alle quali ha voluto mettere la parola fine l’allenatore degli Azzurri. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il Mancio ha scritto all’attaccante: “Segnerai il gol decisivo contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti forza Italia“.