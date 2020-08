Malesani: “La Juve non ha mai mollato perchè ha una grande società alle spalle”

TORINO – L’ex allenatore Alberto Malesani ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano Libero.

Ai suoi tempi il Parma entrava di diritto nelle sette sorelle. La Juve di oggi domina da nove anni. È la ragione del digiuno europeo dei nostri club?

“All’epoca l’Italia dominava, spinta da società ambiziose che puntavano su grandi campioni e tanti talenti nostrani. La Juve è l’unica delle sorelle che non ha mai mollato perché ha una grande società alle spalle. Nei miei anni di carriera ho capito che la forza della dirigenza conta molto.”

Sarri non è stato sostenuto abbastanza?

“Vado controcorrente e dico che Sarri ha fatto un buon lavoro, ha vinto lo scudetto e giocato tre finali anche se le ha perse. Non è facile trasmettere a tutti le proprie idee calcistiche: sembra una banalità ma è così. E poi questa Champions è stata strana, squadre sfavorite sono arrivate molto avanti. In un’edizione normale Sarri avrebbe giocato qualche turno in più.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<