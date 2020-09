Maifredi: “Molto bene la prima di Pirlo, McKennie grande personalità”

TORINO – L’ex allenatore e tecnico della Juventus Gigi Maifredi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva.

“Pirlo? La prima partita direi che è andata molto bene. All’esordio si deve sempre cercare di vincere e convincere, ci è riuscito. I tre punti subito danno morale, soprattutto quando c’è un nuovo allenatore con una nuova proposta, dà coraggio a tutti, specialmente a Andrea. McKennie si è mosso con grande personalità, una bella scoperta per la Juventus, si farà sentire perché è aggressivo e attento, sempre al servizio della squadra. Anche Ramsey ha dato una dimostrazione di vitalità che ha nel suo dna, ma non era mai stato messo nelle condizioni di mostrare. Morata? È un ripiego, ma alla fine può essere una buona scelta. Dzeko sarebbe stato l’ideale, anche più di Suarez. Spero che Alvaro torni in Italia in maniera diversa del comprimario visto all’Atletico Madrid.”