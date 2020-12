Magnanelli: “Locatelli? Il suo futuro sarà altrove, trattenerlo non sarà facile”

TORINO – Il calciatore e capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva del suo compagno di squadra Manuel Locatelli, nel mirino della Juventus.

“E’ un giocatore di altissimo profilo e qualità, può ancora migliorare tanto. Trattenerlo non sarà facile, è un giocatore sopra la media per il quale arriveranno top club italiani ma anche stranieri ed è normale che la sua ambizione sia confrontarsi con altri palcoscenici. Il suo futuro sarà altrove ma adesso ce lo teniamo stretto per quanto possibile.”