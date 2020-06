Lucio: “Conte non ha la faccia da Inter”

TORINO – L’ex difensore della Juventus Lucio ha parlato intervistato dai microfoni de Il Posticipo, ai quali ha paralto anche di Juventus.

“La situazione che si creata alla Juve quando c’ero io era comprensibile perché c’erano sei difensori della Nazionale italiana in rosa: Conte non avrebbe mai lasciato fuori uno di loro per mettere me, uno straniero. Lo considero un buon tecnico, sta facendo un buon lavoro anche se quando guardo le partite e lo vedo penso che non abbia la faccia e il Dna dell’Inter. Questa è una mia opinione ovviamente.”

