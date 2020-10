Lucescu: “Importante recuperare in vista della Juventus”

TORINO – Il tecnico della Dynamo Kiev Mircea Lucescu ha parlato dopo la vittoria conquistata dalla sua squadra per 2-0 contro il Rukh nell’ultima giornata di campionato disputata.

“Mancano due giorni alla partita con la Juventus. Durante questo periodo, i giocatori dovranno recuperare bene perché la stanchezza si è accumulata dopo le partite per la nazionale e la partita idi campionato. Quindi la cosa più importante per noi adesso è rimetterci in sesto e preparare la squadra per la partita con la Juventus.”