Lotito fissa il prezzo di Milinkovic

TORINO – Uno dei profili che Fabio Paratici sta seguendo per il centrocampo e quello sì Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri seguono da tempo il centrocampista e negli anni hanno cercato di portarlo a Torino senza risultati: Lotito ha rialzato il prezzo del cartellino del giocatore a 100 milioni di euro, cifra che nessun club Sembra disposta a spendere, con Lotito che dovrà rivedere le sue pretese. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è esplosa anche un’altra grossa bomba per il mercato bianconero. Ecco il bomber totalmente a sorpresa: nuova pazza idea per l’attacco! >>>VAI ALLA NOTIZIA

