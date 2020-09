Lontano l’accordo con Khedira

TORINO – Continua il braccio di ferro tra la Juventus e Sami Khedira, fuori dal progetto bianconero ma ancora a Torino.

Il tedesco è infatti stato accantonato da Andrea Pirlo, in quanto non più parte del progetto sportivo della Juventus: i bianconeri stanno cercando la risoluzione del contratto con il calciatore, che però sta facendo muro in quanto chiede tutto lo stipendio del suo ultimo anno, pari a 6 milioni di euro, cifra che la Juventus sta cercando di trattare al ribasso.