Locatelli sempre nel mirino della Juventus

TORINO – La Juventus continua a seguire il corso del mercato alla ricerca di occasioni da sfruttare per migliorare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Uno dei profili seguiti questa estate da Fabio Paratici è stato sicuramente quello del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli: il giocatore, richiesto anche da Pirlo, è rimasto in Emilia anche per le richieste alte del club, che però potrebbe ammorbidirsi in vista delle prossime sessioni. Ecco perché la Juventus non ha perso le speranze, e potrebbe affondare su Locatelli anche a gennaio. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Ora può cambiare tutto, l’annuncio in diretta TV è clamoroso: “All’80% andrà via!” >>>VAI ALLA NOTIZIA