Locatelli punta i piedi: vuole rimanere a Sassuolo

TORINO – Uno dei nomi per il mercato della Juventus è quello del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli.

I bianconeri stanno seguendo il giocatore che però sembra non lascerà l’Emilia: Locatelli vuole infatti giocare con continuità visto anche che al termine della stagione ci sarà l’Europeo: l’ex Milan non vuole cambiare squadra e rischiare di non avere la stessa continuità che ha con i neroverdi, con la sua cessione che potrebbe slittare al prossimo anno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<