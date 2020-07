TORINO – Il calciatore della Juventus Adrien Rabiot è quello che nella rosa bianconera sembra aver tratto maggior giovamento dallo stop per il Covid.

Il francese è infatti tornato in campo con un altro piglio e si sta prendendo il suo posto in squadra. Dall’Inghilterra però arrivano notizie che riportano di un interesse dello United per il giocatore, che la Juventus valuta almeno 30 milioni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<