TORINO – Lo Spezia perde per 1-0 contro il Frosinone il ritorno dei playoff ma in virtù del miglior piazzamento in campionato è promosso in Serie A.

La squadra di Italiano aveva vinto 1-0 nella gara d’andata, e a parità di risultato ha fatto la differenza il miglior posto in classifica dello Spezia rispetto alla squadra allenata da Alessandro Nesta.

