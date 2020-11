Lloris: “Rabiot maturato da quando è alla Juve, il suo talento è sbocciato”

TORINO – Il portiere del Tottenham e della Nazionale Francese Hugo Lloris, ha parlato intervistato dai microfoni de Le Parisien del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, e della sua crescita.

“L’allenatore ha messo a punto un modulo che credo sia la formula migliore. La squadra ha tantissime risorse sia in campo che in panchina. Adeien ha contribuito al successo sistemandosi sulla sinistra. Non sono sorpreso del suo livello, ha sempre avuto grandissimo potenziale. C’è molta concorrenza nella squadra francese, devi essere paziente e avere fiducia. Certamente, da quando è alla Juventus è maturato, e anche in squadra abbiamo la sensazione che il suo talento sia finalmente sbocciato. La sua prestazione in Portogallo ne è la prova.”